Den Traum vom Eigenheim haben die Münsteraner in der Corona-Krise keinesfalls aufgegeben. Das Interesse an Immobilien ist seit Ausbruch des Virus’ sogar gestiegen. Zu dem Ergebnis kommt die Wohnungsmarkt-Analyse von „Automate Estate“. Das Berliner Start-up hat Wohnungsinserate unter die Lupe genommen, die auf allen gängigen Plattformen in den letzten fünf Monaten in Münster veröffentlicht wurden.

Das Ergebnis: Im Vergleich zu Februar ist die Anzahl der Inserate für Wohnungen und Häuser bis Ende Juni um 11 Prozent gestiegen. Außerdem fielen die Quadratmeterpreise in Münster von Februar bis April um 2,3 Prozent, stiegen dann bis Ende Juni jedoch um 8,85 Prozent, teilt das Unternehmen mit. Der durchschnittliche Quadratmeterpreis für eine inserierte Wohnung lag demnach im Februar noch bei 3927 Euro, im Juni bereits bei 4178 Euro.

Höchster Preis in Düsseldorf

Die erhobenen Preise stellen dabei die Angebotspreise dar, welche für die Inserate vor Beginn der Verkaufsverhandlungen angesetzt wurden. Wie hoch die Verkaufspreise tatsächlich waren, wird in der Studie nicht erfasst. Insgesamt wurden die größten zehn NRW-Städte untersucht. Am teuersten sind demnach Eigenheime in Düsseldorf (im Schnitt 4685 Euro pro Quadratmeter) am günstigsten in Duisburg (1731 Euro).