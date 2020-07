Blauer Himmel und Sonnenschein, dazu kühle Getränke und beste Unterhaltung: Das erwartet die Zuschauer am Samstag (18. Juli) bei der „Mixed Comedy Show“ an der Hafenkäserei in Münster. Oliver Thom (2.v.l.), Moderator und Organisator der Show, holt für den Abend drei Spaßmacher auf das „Summerevents.MS“-Gelände am Mittelhafen, heißt es in einer Ankündigung.

Dort wollen ab 20 Uhr Tim Perkovic aus Dinslaken (r.), Thorsten Dornbach aus Wesel (l.) und „Der Storb“ aus Münster für Lacher sorgen. Die Comedians bringen jede Menge Bühnenerfahrung mit an die Hafenkäserei. „Der Storb“, Radiomoderator beim Sender bigFM, ist Gewinner des „RTL Comedy Grand Prix 2017“, war schon einige Male im TV zu sehen und bis zur Corona Zwangspause mit seinem Soloprogramm „Radioaktiv“ in ganz Deutschland unterwegs, heißt es.

Tim Perkovic ist der Gewinner des „NDR Comedy Contest“ und Moderator zahlreicher Comedy Shows am Niederrhein. Mit viel Humor verbreitet Thorsten Dornbach aus Wesel beim Publikum stets gute Laune. Die drei werden bei der Veranstaltung jeweils 20 Minuten das Beste aus ihrem Programm spielen. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr und endet gegen 22 Uhr. Tickets gibt es online bei Eventim, auf der Webseite www.mixedcomedyshow.de und unter: