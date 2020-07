Für drei sehr große Baugebiete für die Zeit bis 2030 soll der Rat in seiner Sitzung am 26. August einen Grundsatzbeschluss herbeiführen: der Bereich zwischen Steinfurter Straße und Wasserweg, das Areal zwischen der Gievenbecker Waldorfschule und der Busso-Peus-Straße sowie der Hafen im Bereich Nieberdingstraße und Theodor-Scheiwe-Straße.

Wochenlang gab es im Rathaus, näherhin beim Stadtbaurat Robin Denstorff , die leise Hoffnung, man könne dieses Zukunftsthema aus dem Kommunalwahlkampf heraushalten. Jetzt ist klar, dass das nicht funktionieren wird. Erst preschte der SPD-Oberbürgermeisterkandidat Dr. Michael Jung mit dem Vorschlag vor, die geplante Bebauung der Fläche zwischen Umgehungsstraße und Dortmund-Ems-Kanal gleich bis zur Wolbecker Straße im Norden auszudehnen.

Die Bedingungen der Grünen

Bei einem Pressegespräch am Mittwochabend goss der GAL-Oberbürgermeisterkandidat Peter Todeskino weiteres Öl ins Feuer. Nicht nur, dass er den Jung-Vorschlag ablehnte. Im Hinblick auf das geplante Baugebiet an der Steinfurter Straße benannte er die Bedingungen, unter denen die Grünen bereit seien, der Bebauung dieses 50 Hektar großen Gebietes – heute Ackerland – zuzustimmen.

Entwickelt werden soll demnach ein „autoarmes Quartier mit einer autofreien Mitte“. Todeskino: „Wir müssen uns verabschieden von Quartieren, in denen man bis zur Haustür vorfahren kann.“ Überdies soll das Wohnquartier einen Anschluss an die geplanten Metrobusse haben, was nach grüner Lesart auf der zentralen Ausfallstraße in beiden Richtungen jeweils den Wegfall einer Autospur zur Voraussetzung hat.

"So klimaneutral wie möglich"

Die Grünen werden überdies an der Steinfurter Straße nur dann „in den sauren Apfel“ beißen (Todeskino), wenn das Quartier „so klimaneutral wie möglich wird“, ergänzte der Planungspolitiker Jörn Möltgen. Das heißt im Detail: Energieplus-Häuser, verbindliche Vorgaben für Solaranlagen, Dachbegrünung und Regenwassermanagement. Dulden wollen die Grünen nur „kleinräumigen Einzelhandel“, im Gegenzug verlangen sie eine „hohe städtebauliche Dichte“, um den Flächenverbrauch zu rechtfertigen.

Nach dem Ende des schwarz-grünen Ratsbündnisses ist es völlig offen, wie sich die Parteien zu den von der Stadtverwaltung vorgelegten Konzepten positionieren, ob die Beschlüsse eine Mehrheit finden und ob es Änderungen gibt.