Es war ein feierlicher Moment am Donnerstag in Münster: Mit ihren Unterschriften haben die Anteilseigner die Fusion zwischen den Versicherungsgesellschaften Provinzial Nordwest und Provinzial Rheinland besiegelt. Münster wird zugleich auch Sitz des gemeinsamen Konzerns, der unter dem Namen Provinzial Holding AG firmiert.

Jetzt stehen nur noch die Genehmigungen der Aufsichtsbehörden und die Eintragung des fusionierten Konzerns, der Provinzial Holding AG, ins Handelsregister aus. Damit werde Anfang September gerechnet, teilte die Provinzial Nordwest am Donnerstagabend mit.

„Beide Provinzial-Konzerne gehen kraftvoll und sub­stanzstark in die Fusion. Als fusionierter Konzern werden wir in den Top Ten der deutschen Versicherer spielen“, sagte Dr. Wolfgang Breuer, Vorstandsvorsitzender der Provinzial Nordwest, zuletzt bei der Vorstellung der Bilanzzahlen. Zusammen haben beide Unternehmen mehr als 5000 Mitarbeiter. Das Beitragsvolumen liegt bei fast sechs Milliarden Euro. Bereits im März hatten die Anteilseigner der Provinzial Nordwest und die Gewährträger der Provinzial Rheinland eine Rahmenvereinbarung unterzeichnet. Im Juni stimmte dann der Landschaftsverband Westfalen-Lippe der Fusion zu, der mit 40 Prozent an der Provinzial Nordwest beteiligt ist.