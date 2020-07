In gleich zwei aufeinanderfolgenden Nächten hat es an der Dieckstraße in Münster Einbrüche gegeben. Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich unbekannte Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag zwischen 23 und 10.30 Uhr und in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwischen 19.15 und 9.55 Uhr Zugang zu zwei Betrieben.

Die Einbrecher stemmten jeweils die Eingangstüren der Läden auf und durchsuchten die Räume. Dabei nahmen sie teils ungewöhnliche Beute mit: Aus einem Imbiss entwendeten sie laut Polizeibericht Getränke und ein Dönermesser. Mit einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag verschwanden die Täter aus einem Sportfachgeschäft.

Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen und nimmt diese unter der Rufnummer 0251/2750 entgegen.