Ab kommenden Montag (20. Juli) werden in Höhe der Hüfferstraße 17 vom Amt für Mobilität und Tiefbau neue Kanalanschlüsse gebaut. Die Arbeiten dauern laut einer Pressemitteilung voraussichtlich bis zum 31. Juli (Freitag).

Während der Bauzeit ist die Hüfferstraße stadteinwärts hinter der Einmündung Himmelreichallee gesperrt. Eine Umleitung Richtung Zentrum ist ausgeschildert. Stadtauswärts ist die Hüfferstraße durchgängig befahrbar. Alle anliegenden Grundstücke bleiben erreichbar. Fußgänger und Radfahrer können die Baustelle jederzeit ungehindert passieren.

Umleitung für zahlreiche Buslinien

In dieser Zeit fahren auch die Buslinien 11, 12, 13, 22 und N80 eine Umleitung an der Hüfferstraße. Zwischen den Haltestellen Hüfferstift und Picassomuseum fahren die Busse in Fahrtrichtung Innenstadt über Himmelreich- und Adenauerallee sowie Aegidiistraße auf dem Linienweg der Linie 14.

Die Linien können die Haltestellen Landgericht / Schlossplatz Süd und Krummer Timpen nicht anfahren, am Aegidiimarkt halten sie am Bussteig C auf der Aegidiistraße. Als Ersatz empfehlen die Stadtwerke Hüfferstift oder Zentralfriedhof (für Landgericht) und Aegidiimarkt (für Krummer Timpen). In Fahrtrichtung Coesfelder Kreuz fahren die Busse wie gewohnt.

Das Amt für Mobilität und Tiefbau bittet Anwohner und Verkehrsteilnehmer, sich auf die Verkehrsführung einzustellen und um Verständnis für die Einschränkungen während der Bauzeit.