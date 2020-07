Wer sind wir? Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Die neue Sonderausstellung „Überlebenskünstler Mensch“ beleuchtet ab dem 21. August den Menschen in seinen vielen Facetten und ergründet die zentralen Fragen nach seinem Wesen, dem Ursprung und der Zukunftsgestaltung, wie es in einer Pressemitteilung des LWL-Museums für Naturkunde Münster heißt.

Die Ausstellung ist dienstags bis sonntags von 9 bis 18 Uhr geöffnet – unter Einhaltung der coronabedingten Vorschriften. Zu erleben ist, wie der Mensch in Eiswüsten vordringt und die Tiefen der Meere erkundet. Besucher können auf den Pfaden von Entdeckern wie Alexander von Humboldt wandeln, und die Spezies Mensch auf ihren Pionierfahrten in die Weiten des Weltalls begleiten, heißt es weiter.

Chancen und Risiken der neuesten Technik

Zu entdecken gibt es außerdem biologische Anpassungen und technische Innovationen des Menschen sowie Informationen über dessen kulturelle Ursprünge. Das Bewusstsein über die menschliche Vergänglichkeit sei Triebfeder vieler menschlicher Errungenschaften, zum Beispiel in der Medizin. „Vielen Herausforderungen müssen wir heute begegnen, die wir zumeist selbst geschaffen haben.

Eintritt: Kinder bis 17 Jahre frei, Erwachsene 7,50 Euro.

So werden wir immer älter, die Gesamtbevölkerung nimmt stetig zu, viele Ressourcen werden knapp und Müllberge wachsen an“, schreiben die Verantwortlichen. Wie begegnen wir diesen Problemen? Welche Chancen und Risiken bergen die neusten Techniken? Besucher der Ausstellung erfahren, wie uns Bakterien dabei helfen können unseren Müll zu reduzieren und ob unsere Kinder und Enkelkinder auf dem Mars siedeln werden.