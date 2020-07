„Ich weiß nicht, ob es gut ist, wenn wir uns weiterhin treffen“, diese Frage von ihrer besten Freundin stand am Anfang von Carlotta Susanna Brüggemanns Kurzgeschichte. Die 14-Jährige hat sich an der Mitmach-Aktion „Geschichte für morgen. Unser Alltag in der Corona-Krise“ beteiligt – und ist als eine von drei Münsteranerinnen mit einem Buchpreis ausgezeichnet worden.

Die Mitmach-Aktion wurde gemeinsam von der Körber-Stiftung, die ansonsten den Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten ausschreibt, und dem neu gegründeten „coronarchiv“, einem gemeinsamen Public History-Projekt der Universitäten Hamburg, Bochum und Gießen, initiiert.

Ein geheimer Briefkasten

Dass der Kontakt zu ihrer besten Freundin von heute auf morgen verboten war, das war für Carlotta Susanna Brüggemann das Schlimmste an den Corona-Einschränkungen. Ihre Eindrücke hat die Schülerin in ihrer bewegenden Kurzgeschichte festgehalten. Sie handelt von einem besonderen Kommunikationsweg, den Carlotta und ihre Freundin Marlene entwickelt haben – ein geheimer Briefkasten, der tatsächlich ein Buchsbaumbusch ist, an dem sie sich gegenseitig Briefe hinterlassen.

„Am Anfang habe ich einfach drauflosgeschrieben was ich erlebe, und dann kam mir die Idee, dass ich es als Kurzgeschichte weiterführen könnte“, sagt Carlotta. Im Mittelpunkt ihrer Geschichte steht die Beziehung zu ihrer Freundin und wie sich Corona auf diese ausgewirkt hat, erklärt sie. Die Verbundenheit sei durch die „Fernfreundschaft“ noch stärker geworden, sagt Carlotta. „Ich schätze den persönlichen Kontakt jetzt noch viel mehr.“

„ Ich habe meiner Freundin ein Paket mit all meinen Lieblingsbüchern gepackt, es vor die Tür gestellt und bin weggerannt. Ich habe meiner Freundin ein Paket mit all meinen Lieblingsbüchern gepackt, es vor die Tür gestellt und bin weggerannt. “ Carlotta Susanna Brüggemann

Die Idee zu dem Briefkasten (-Busch) in der Nachbarschaft entstand durch einen Klingelstreich, berichtet Carlotta: „Ich habe meiner Freundin ein Paket mit all meinen Lieblingsbüchern gepackt, es vor die Tür gestellt und bin weggerannt.“ Sehen durften sie sich schließlich nicht. Auch, wenn sich die Freundinnen längst wieder persönlich sehen dürfen, der Briefkasten bleibt. Mittlerweile ist er zum Ort für besonderen Botschaften geworden, sagt Carlotta: „Zum Beispiel, wenn man sich entschuldigen will.“