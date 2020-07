1977 wurde Claes Oldenburgzu den ersten Skulptur-Projekten eingeladen. Mit seinen „Giant Pool Balls“ entwickelte der Künstler, der neben Andy Warhol und Roy Lichtenstein zu den bedeutendsten Vertretern der Pop Art gehört, die Vision von Münster als einem riesigen Spielfeld. Wie kaum ein zweites Werk der Skulptur- Projekte prägen die „Giant Pool Balls“ Münsters Stadtbild, sie sind längst zu einem Wahrzeichen der Stadt geworden und werden von Besuchern der Stadt ebenso geschätzt wie von den Münsteranern. Auch der Unternehmer Hermann Brückist ein bekennender Fan des Kunstwerks: Die Aaseekugeln gehören einfach zu Münsters Stadtbild. Ich genieße es, morgens mit meiner Frau und meinen Hunden am Aasee spazieren zu gehen. Allerdings ärgert es mich, dass die Kugeln immer wieder beschmiert werden.“ Auf eigene Initiative engagiert er sich nun als Pate für das Kunstwerk Oldenburgs und kümmert sich künftig um die Reinigung der „Giant Pool Balls“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. „Als Handwerker nehme ich die Dinge gerne in die Hand.“ Über das Engagement des Unternehmers, das an frühere Patenschaften in Vorbereitung der Skulptur-Projekte 2007 anknüpft, freut sich die Stadt Münster.