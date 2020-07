Mehrere Jugendliche haben in der Nacht zu Samstag junge Männer mit einem Schlagstock bedroht und Bargeld gefordert. Laut einer Mitteilung der Polizei waren die Jugendlichen in einer Gruppe von drei bis fünf Personen unterwegs.

Gegen kurz nach 1 Uhr war ein 20-Jähriger mit seinem Fahrrad auf der Promenade in Richtung Windthorststraße unterwegs. Als er die Ludgeristraße überquerte, sprachen ihn mehrere junge Männer an und befahlen ihm, stehen zu bleiben. Sofort verlangten die Täter seine Geldbörse und bedrohten ihn dabei mit einem Schlagstock. Als Zeugen vorbeikamen, flüchteten die Täter ohne Beute in Richtung Aasee.

21-Jähriger ebenfalls bedroht

Wenig später, laut Polizei etwa um 1.30 Uhr, kam es an der Levin-Schücking-Allee zu einem ähnlichen Vorfall. Ein 21-jähriger Münsteraner wurde voraussichtlich von derselben Gruppe junger Männer umringt. Auch er wurde mit einem Schlagstock bedroht. Die Täter konnten einen zweistelligen Bargeldbetrag erbeuten und flüchten.

Die Täter sind etwa 17 bis 19 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und dunkel gekleidet. "Der Haupttäter hatte kurze dunkle Haare, einen Dreitagebart, eine sportliche Statur und trug eine blaue Jacke mit weißen Streifen an den Ärmeln", heißt es in der Mitteilung weiter. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251/2750 entgegen.