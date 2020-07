"Fridays for Future" plant Großdemo am 4. September

Wegen der Corona-Pandemie ist es um die Aktivisten von " Fridays for Future " in den vergangenen Monaten etwas ruhiger geworden. Doch die bevorstehende Kommunalwahl ist für die Initiative Anlass, wieder eine Großdemo zu organisieren. Diese soll laut einer Mitteilung von "Fridays for Future" am 4. September ab 12 Uhr stattfinden. Startpunkt ist der Schlossplatz.

Die Idee: die Klimakrise auch in Münster zum Wahlkampfthema Nummer eins machen. "Die Corona-Krise hat gezeigt, dass die Politik in Krisenzeiten das dringend Nötige tun kann. Wir wünschen uns so einen Umgang auch mit der Klimakrise”, so Paul Oppermann, Mitorganisator der Demonstration. "Dem Beschluss, Münster bis 2030 klimaneutral zu machen, müssen konkrete Handlungsschritte folgen. Dafür brauchen wir andere Mehrheiten im Rathaus."

Verschärfte Bedingungen

Wegen der andauernden Covid-19-Pandemie findet die Demo laut der Pressemitteilung unter verschärften Bedingungen statt, um Infektionen zu vermeiden. Auch der Aktionstermin hängt mit der Corona-Krise zusammen: Wegen der erwarteten hohen Briefwahlbeteiligung findet Demonstration bereits neun Tage vor der Wahl statt.

Neben der Demonstration plant "Fridays for Future"-Gruppe aus Münster mit anderen Klimainitiativen eine Unterschriftenaktion für konkrete Maßnahmen für Klimaneutralität, die der neu gewählte Rat der Stadt Münster dann beschließen soll.