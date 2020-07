Sie ist die Piraten-Erzählung schlechthin: „Die Schatzinsel“. Jetzt präsentieren Christoph Tiemann und das Theater „ex libris“ in einer Sonderlesung die bekannte Geschichte unter der Kuppel des Planetariums im LWL-Museum für Naturkunde. Am 15. August (Samstag) wird die Seeräuber-Geschichte als Live-Hörspiel um 17 und um 20.15 Uhr gelesen. Die Lesung ist laut Pressemitteilung der Veranstalter ab zehn Jahre geeignet.

Ganz nah am Original

Interessierte große und kleine Zuhörer und Zuhörerinnen können mit an Bord des Dreimasters Hispaniola kommen und unter dem Sternenhimmel im Planetarium des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) zur Schatzinsel reisen: Die Küste von Somerset, England, 1751: In dem kleinen Gasthof der Familie Hawkins taucht ein Fremder mit einer Narbe auf, der sich von allen nur „der Captain“ nennen lässt. Was verbirgt sich in der großen alten Seekiste, die er mitgebracht hat? Und wovor fürchtet sich der Captain, der jeden Tag an den Klippen steht und Ausschau hält? Als der junge Jim Hawkins hinter das Geheimnis kommt, beginnt für ihn das größte Abenteuer seines Lebens. Die Schatzinsel gehört zu den am häufigsten adaptierten Stoffen der Weltliteratur. Das Theater „ex libris“ aber bleibt mit seinem Live-Hörspiel ganz nah am Original. Fünf Schauspieler und Schauspielerinnen, die Live-Musik und die durch die Geschichte führende Bildprojektion lassen die Schatzinsel und die Piraten im Planetarium auferstehen, heißt es weiter in der Mitteilung. Ein Ensemble extrem wandlungsfähiger Sprecher, Live-Musik und sorgfältig ausgewählte, auf die Handlung abgestimmte Bilder – das ist das Rezept, mit dem das Theater „ex libris“ Literatur als Live-Hörspiele auf die Bühne bringt.

Bereits seit über zehn Jahren verwandelt das Ensemble unter der Leitung des Schauspielers und Kabarettisten Christoph Tiemann Bücher in ein akustisches Theater. Tiemann ist seit mehr als 15 Jahren Autor und Sprecher beim Westdeutschen Rundfunk. Seit 2014 steht er auch für das WDR-Fernsehen mit seiner Reihe „Tiemann testet“ vor der Kamera.

Dauer: Das Live-Hörspiel dauert inklusive Pause ungefähr zweieinviertel Stunden. Eintritt: 15 Euro (12 ermäßigt). Begrenztes Platzangebot. Vorverkauf/Reservierung empfohlen, Ort: Planetarium im LWL-Museum für Naturkunde, Sentruper Straße 285