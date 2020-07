Alles läuft wie geplant

Manchmal lohnt es sich, Ratsbeschlüsse im Wortlaut nachzulesen. Im Juli 2019 beschlossen CDU und Grüne (bei Enthaltung von SPD und FDP) „neue Qualitätsstandards für Fahrradstraßen“. Vorgeschrieben sind seitdem eine mindestens vier Meter breite, rot markierte Fahrgasse „zuzüglich 50 bis 75 Zentimeter Sicherheitsstreifen zu parkenden Kfz“. Weiter heißt es, dass das Konzept „vielerorts“ nur umsetzbar sei, „wenn der ruhende KfZ-Verkehr deutlich reduziert wird und zumindest einseitig das Parken entfällt“.

Flapsig ausgedrückt, könnte man zu den aktuell heftig umstrittenen Baumaßnahmen an der Hittorfstraße sagen: Die Stadtverwaltung setzt um, was CDU und Grüne beschlossen haben.

„Äußerst unglückliche“ Info-Kampagne

Aber ganz so einfach ist es nicht. Zumindest nicht nach der Ansicht des CDU-Ratsherrn und Verkehrsexperten Walter von Göwels: „Die Anwohner wissen nicht, was wir 2019 beschlossen haben“, kritisiert er die „äußert unglückliche“ Info-Kampagne der Stadtverwaltung.

Bei der inzwischen angelaufenen Umsetzung der neuen Qualitätsstandards im Stadtgebiet, so auch an der Hittorfstraße, wäre es laut von Göwels sinnvoll gewesen, jeweils separate Baubeschlüsse herbeizuführen und dabei die örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen, etwa wie viele Parkplätze wegfallen und wo sie ersetzt werden können.

Ratsfrau und Anwohnerin bezieht Stellung Petra Dieckmann, Ratsfrau der Grünen und Anwohnerin der Hittorfstraße, hat ihre Nachbarn angesichts der hitzigen Debatte zur Mäßigung aufgerufen: „Wir Hittorfstraßenbewohner wohnen stadtnah, haben sehr gute Busverbindungen und viel privates und öffentliches Grün in der Umgebung. In dieser privilegierten Situation sollten wir in der Lage sein, gemeinsam zum Klimaschutz und zur Verkehrssicherheit in unserer Stadt beizutragen.“ Viele Anwohner hätten eigene Garagen oder Stellplätze, so Dieckmann, darüber hinaus könne die Einrichtung von Anwohnerparkzonen helfen. Die Grüne sieht die rot markierte Fahrradstraße einschließlich wegfallender Parkplätze eher positiv. Die Vorschläge von CDU und SPD, Parkplätze zu erhalten, würden zu neuen Problemen führen. kb ...

FDP wollte Einzelfälle zulassen

Ironie der Geschichte: Die CDU hätte sich eine Menge Ärger erspart, wäre sie bei besagtem Ratsbeschluss 2019 ein Änderungsantrag der FDP gefolgt. Sie hatte gefordert, dass die Stadt in „begründeten Einzelfällen“ dauerhaft von den strengen Vorgaben abweichen dürfe. Dieser Antrag wurde mit den Stimmen von CDU und Grünen abgelehnt. Insbesondere die Grünen drängten in dem (seinerzeit noch existierenden Ratsbündnis) darauf, keine Abstriche zu machen.

Nach Ansicht des SPD-Fraktionsvorsitzenden Dr. Michael Jung wäre in der Kontroverse viel gewonnen, würde man unterscheiden zwischen „normalen“ Fahrradstraße und jenen, die Teil einer Veloroute sind. An der Bismarckallee etwa sei ein restriktiver Umgang mit Parkplätzen sicherlich anders zu bewerten als an der Hittorstraße oder an der Max-Winkelmann-Straße in Hiltrup. Zum Lackmustest bei der Umsetzung der neuen Qualitätsstandards dürfte es demnächst an der Schillerstraße kommen. Hier ist der Zielkonflikt mit Händen greifbar, einerseits ein hoher Parkdruck, anderseits ein hohes Radleraufkommen.

Autos zu schnell unterwegs

Noch so ein Problem: Auf den bereits ausgebauten Fahrradstraßen sind viele schnell fahrende Autos zu beobachten. Auch darauf geht der Ratsbeschluss von 2019 bereits ein. Der optische Eindruck der Straße dürfe nicht im „Gegensatz zu ihrer Funktion als Radverkehrsachse“ stehen, heißt es. Abhilfe sollen Bepflanzungen, Fahrradabstellanlagen und Stadtmobiliar schaffen.