Erfolg für die Polizei: Bei Kontrollen im Umfeld des Hauptbahnhofs konnten Polizisten in dieser Woche bereits drei mutmaßliche Diebe überführen.

Am frühen Montagabend (17.50 Uhr) kontrollierten die Beamten an der Wolbecker Straße Ecke Servatiiplatz einen 15-Jährigen auf einem Fahrrad. Als sie laut einer Mitteilung der Polizei die Rahmennummer des Fahrrads überprüften, stellten sie fest, dass das Rad im Sommer 2019 am Zentrum-Nord gestohlen worden war.

Streit beim Fahrradverkauf

In der Nacht zu Dienstag (2.10 Uhr) bemerkten zwei Polizisten am Bremer Platz zwei sich streitende Personen. Laut Polizeibericht habe es augenscheinlich Unstimmigkeiten bei einem Fahrradverkauf gegeben. Die Beamten überprüften routinemäßig die Rahmennummer des Fahrrads, das ein 25-Jähriger zum Verkauf angeboten hatte. Ergebnis: Das Fahrrad wurde vor knapp einer Woche an der Erphostraße gestohlen.

Nur etwa 30 Minuten später konnte der nächste mutmaßliche Dieb überführt werden. An der Soester Straße wurden Polizisten auf einen 36-Jährigen aufmerksam, der auf dem Gepäckträger ein eingeschaltetes Baustellenradio transportierte. Zur Herkunft des Radios machte er widersprüchliche Angaben.

Die Beamten stellten die beiden gestohlenen Fahrräder und das Radio sicher. Die mutmaßlichen Diebe erwartet ein Strafverfahren.