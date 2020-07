Zwei Neuinfektionen mit dem Coronavirus

In Münster hat es am Dienstag zwei bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gegeben. Laut einer Mitteilung der Stadt gelten damit aktuell sieben Menschen in Münster als infiziert.

Die Gesamtzahl labordiagnostisch bestätigter Corona-Fälle im Stadtgebiet ist durch die zwei Neuinfektionen auf nun 742 angestiegen. Davon sind 722 Patienten wieder gesund. Diese Zahl hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert. 13 Personen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind gestorben.