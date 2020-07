Nach der gefährlichen Verfolgungsjagd in der Coesfelder Innenstadt am Freitagabend (17. Juli) hat die Polizei nun die Fahndung nach dem Hauptbeschuldigten ausgeweitet. In einer gemeinsamen Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Münster, der Polizei Coesfeld sowie der Polizei Münster veröffentlichte die Polizei nun auch ein Foto des Gesuchten.

Der 29-jährige Rene Thorsten Werner soll laut der Mitteilung bei der Flucht durch die Innenstadt von Coesfeld zwei Menschen leicht verletzt und mehrere Passanten gefährdet haben. "Die bislang erfolgten Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Ergreifung des Tatverdächtigen", erklärte der Leiter der Mordkommission Erster Kriminalhauptkommissar Ulrich Bux. "Wir suchen den 29-jährigen Coesfelder nun mit Bild."

Haftbefehl wegen versuchten Mordes

Ein Richter erließ am Montag Haftbefehl unter anderem wegen des Verdachts des versuchten Mordes gegen den 29-Jährigen. "Es ist lediglich einem glücklichen Zufall zu verdanken, dass in dem Außenbereich der Gastronomie nicht ein Restaurantgast, Kellner oder sonstiger Passant den schmalen Bereich, den der Beschuldigte für seine Durchfahrt genutzt hat, betreten hat", erläuterte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt. "In Anbetracht der hohen Geschwindigkeit des von dem von Beschuldigten gesteuerten Pkw wäre in diesem Fall ein tödlicher Ausgang kaum zu vermeiden gewesen."

Mit diesem Foto sucht die Polizei nach dem Verdächtigen. Foto: Polizei Münster

Polizisten hatten den Mann am Freitagabend angehalten, als er mit seinem schwarzen Kleinwagen unterwegs war. Doch der anstehenden Verkehrskontrolle entzog sich der Fahrer, indem er Vollgas gab und flüchtete. Die wilde Fahrt ging kreuz und quer durch die Innenstadt, auch über schmalste Gassen. Dabei gab es mehrere Unfälle und Verkehrsdelikte.

Fahrzeug bereits sichergestellt

Vor einem vollbesetzten Biergarten eines Hotels donnerte der Kleinwagen gegen einen Blumenkübel und fuhr dann weiter. Es wurden dabei zwei Personen durch umherfliegende Teile leicht verletzt. Der Schock war bei vielen Gästen groß. Die Polizei brach die Verfolgungsjagd ab, weil sie keine Personen gefährden wollte. Seitdem läuft die Fahndung. Das Fahrzeug wurde bereits sichergestellt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 oder an jeder Polizeidienststelle entgegen.