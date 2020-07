„Zu wenig Mindestlohn und zu langsam die Erhöhung“ – DGB-Stadtverbandsvorsitzender Peter Mai macht keinen Hehl aus seiner Enttäuschung über die jüngsten Empfehlungen der Mindestlohnkommission: „Die Steigerung am 1. Januar 2021 macht gerade mal eine Steigerung von 1,6 Prozent aus und gleicht die steigenden Lebenshaltungskosten in Corona-Zeiten auf keinen Fall aus. Zwar klingt die bis Juli 2022 geplante Steigung von circa zwölf Prozent, nach viel an, ist es angesichts des langsamen Anstiegs jedoch nicht.“

„Nach aktuellem Stand wären mindestens 12,63 Euro pro Stunde nötig, um ein Rentenniveau oberhalb der Grundsicherung zu garantieren“, macht DGB-Stadtverbandsvorstand Carsten Peters deutlich: „Das Ziel muss also sehr zügig ein Mindestlohn von 13 Euro pro Stunde sein, um Kaufkraftverluste auszugleichen und Altersarmut zu vermeiden. Zudem ist diese Erhöhung aus sozial- und wirtschaftspolitischen Gründen dringend erforderlich.“

„Kein Kavaliersdelikt“

Notwendig seien auch intensivere Kontrollen, wie es in einer Pressemitteilung des DGB heißt. Die Kontrolle Schwarzarbeit stellte 2019 steigende Mindestlohnverstöße fest: „Ein Verstoß darf kein „Kavaliersdelikt“ oder Ordnungswidrigkeit mehr sein. Es sind deutlich mehr Kontrollen durch den Zoll erforderlich. Insbesondere ist in diesen Fällen auch der Straftatbestand der Steuerhinterziehung anzuwenden.