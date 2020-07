Acht Münsteraner mit Coronavirus infiziert

In Münster gelten mit Stand Mittwochnachmittag acht Menschen als mit dem Coronavirus infiziert. Im Vergleich zum Vortag hat es also laut einer Mitteilung der Stadt eine Neuinfektion gegeben. Seit dem 22. Juni - also seit genau einem Monat - gibt es in Münster jedoch stets weniger als zehn Infizierte.

Die Gesamtzahl labordiagnostisch bestätigter Corona-Fälle im Stadtgebiet ist damit auf 743 gestiegen. Davon sind 722 Patienten wieder genesen. 13 Personen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind gestorben.