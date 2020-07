Von Montag (27. Juni) bis voraussichtlich 7. August (Freitag) ändert sich für die Busse der Linie 17 die Umleitung an der Robert-Bosch-Straße. Dann kann die Linie die Haltestellen Umgehungsstraße in beiden Richtungen und Robert-Bosch-Straße in Richtung Hauptbahnhof nicht anfahren, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtwerke.

Als Ersatz empfehlen die Stadtwerke die Haltestelle Agravis für Umgehungsstraße und Siemensstraße für Robert-Bosch-Straße. In Richtung Krögerweg kann die Haltestelle Robert-Bosch-Straße wieder angefahren werden. Grund für die Umleitung ist eine Baustelle, für die die Robert-Bosch-Straße nun wieder als Einbahnstraße geführt wird.