Wer sich in Münster auf Spurensuche begibt, kann dort 270 der sogenannten Stolpersteine finden. Sie erinnern an jene Bürgerinnen und Bürger, die im Nationalsozialismus aus religiösen, politischen, rassistischen und ideologischen Gründen verfolgt und ermordet wurden. Der Künstler Gunter Demnig initiierte das Projekt 1992 deutschlandweit.

Die ersten Stolpersteine in Münster wurden 2004 verlegt, in der Regel werden die Steine am letzten freigewählten Wohnort der NS-Verfolgten gelegt. Den Lebensgeschichten der Opfer des Nationalsozialismus im Münsterland zu gedenken, hat sich seitdem der Verein „Spuren Finden“ zur Aufgabe gemacht. „Vor allem die Geschichten der verfolgten Menschen schaffen eine persönliche Verbindung“, erklärt Peter Schilling , Vorsitzender der Initiative.

Besondere Form des Erinnerns

Damit die Spuren nicht verblassen und die Stolpersteine im Stadtbild sichtbar bleiben, müssen sie regelmäßig gereinigt werden. Die Erhaltung und Pflege der Steine zählt zu den Aufgaben des Vereins. Beim diesjährigen Freiwilligentag erhofft Schilling sich dabei tatkräftige Unterstützung: „Stolpersteine zu putzen, bedeutet mehr als nur einen vergilbten Stein zu polieren. Es ist eine ganz besondere Form des Gedenkens und Erinnerns.“ Die kostenlose App „Geschichte Gewalt Gewissen“ liefert Interessierten zusätzliche Informationen zu den unterschiedlichen Lebensgeschichten der Menschen, an die die Stolpersteine erinnern.

Die 270 Steine sind im gesamten Stadtraum zu finden. Eine Karte auf der Internetseite des Vereins bietet den Freiwilligen neben der App eine Orientierung, wo die Steine verlegt wurden. Ausgestattet mit Schwamm, Lappen, Knieschonern und Metallreinigungsmittel können Freiwillige am 18. und 19. September aktiv werden. Unter Berücksichtigung der geltenden Coronaschutzmaßnahmen geht der Freiwilligentag in diesem Jahr in die achte Runde. In ausgewählten Projekten können interessierte Münsteranerinnen und Münsteraner sich engagieren, vernetzen und informieren.

30 Projekte beim Freiwilligentag

Der 8. Freiwilligentag findet am 18. und 19. September statt. Rund 30 Projekte sind dabei und hoffen auf Freiwillige, die anpacken und helfen – und vielleicht auch Spaß daran haben, sich über diesen Tag hinaus ehrenamtlich zu engagieren. Anmeldungen für die einzelnen Projekte sind möglich über die Internetseite www.freiwilligenagentur-muenster.de. Auch telefonisch können Interessierte Kontakt aufnehmen unter 0251 492-5970.