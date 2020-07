Der Polizeibeamte, der am Dienstag bei einem Einsatz in einer Wohnung am Inselbogen einen 59-Jährigen Mann durch einen Schuss verletzt hat, handelte nach ersten Ermittlungserkenntnissen „vollkommen ordnungsgemäß“. Dies teilte am Donnerstag die Staatsanwaltschaft auf Anfrage mit. „Der Schuss war rechtmäßig“, so Behördensprecher Martin Botzenhardt.

Die Beamten waren alarmiert worden, nachdem der 59-Jährige einen 63-jährigen Mitbewohner angegriffen hatte. Als die Polizei eintraf, bedrohte der 59-Jährige die Beamten mit zwei Messern – auch, nachdem sie Pfefferspray eingesetzt und zwei Warnschüsse abgegeben hatten. Ein Polizeibeamter schoss ihm daraufhin ins Bein. Der 59-Jährige sei auf dem Weg der Besserung. Es gebe Anzeichen für eine psychiatrische Erkrankung, weshalb nun die Einweisung in eine psychiatrische Klinik geprüft werde.