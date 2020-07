Endlich wieder Livemusik

Konzertbeginn ist jeweils um 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. Tickets gibt es im Vorverkauf unter www.jovel.de, Restkarten an der Abendkasse. Coronabedingt gibt es 196 Sitz-, aber keine Stehplätze. Der Zugang zur Outdoor-Terrasse des Jovel Clubs erfolgt über den Hofeingang. Es gilt die Maskenpflicht – ausgenommen an an den Tischen, zu denen ein Platzeinweiser die Gäste bringt.