Die Summerevents gehen in die nächste Runde: Auf der Fläche an der Hafenkäserei am Stadthafen gibt es am Wochenende Musik auf die Ohren.

Am heutigen Freitag (24. Juli) stehen die fünf münsterischen Musiker von Donnar auf der Bühne. Raus aus dem Hyperraum und rein in einen Meteoritenregen. Ungefähr so muss es sich angefühlt haben, als die Band nach langjähriger Produktionszeit ihr Debütalbum fertigstellte – mitten im Lockdown. So außergewöhnlich wie die aktuellen Umstände sind auch die Songs der fünf Münsteraner, heißt es in einer Ankündigung.

Demnach erzählen sie Geschichten von den traurigsten und den schönsten Momenten des Lebens, von persönlicher Isolation und neuer Hoffnung. Sie sind Momentaufnahmen vermeintlich unwiederbringlicher Situationen, eingefangen in deutschsprachiger Gitarrenmusik. Noch Monate vor der Veröffentlichung des Debütalbums gibt es nun exklusiv das erste Livekonzert an der Hafenkäserei. Beginn ist um 20 Uhr. Tickets gibt es ab 15 Euro.

Es begann mit dem Kinderschlagzeug

Einen Tag später, am Samstag (25. Juli), kommt Sascha Renier ans münsterische Hafenbecken. In seiner musikalischen Laufbahn hat er schon im Vorprogramm von Nena und Revolverheld die Massen begeistert, worauf ein Deal mit Thomas M. Stein (BMG, Peter Maffay, Falco) folgte, heißt es in der Ankündigung.

Für Renier begann alles mit einem Kinderschlagzeug, bevor er mit acht Jahren sein erstes richtiges Drum-Set bekam. Angefangen in Coverbandformationen bis hin zu den ersten eigenen Liedern, lernte er in seiner Jugend autodidaktisch E-Bass und Gitarre zu spielen.

Tickets gibt es online und an der Abendkasse

Sein Musikstil prägte sich relativ früh: Erst war da die Lieblingsmusik seiner Mutter (Pop der 1990er-Jahre), dann der gitarrenlastige und melancholische Rock des Vaters. Harte anschlagende Gitarren liebt der gebürtige Bamberger heute noch, auch wenn diese in seinen Songs überwiegend für die seichten Klänge der Akustikgitarre Platz machen mussten.

Der Wahlmindener ist aber nicht mehr nur als Songwriter und Musiker unterwegs – seit 2019 ist er auch als Produzent tätig. Das Konzert von Sascha Renier beginnt ebenfalls um 20 Uhr. Eintrittskarten gibt es ab sechs Euro an der Abendkasse oder im Internet unter www.summerevents.ms/