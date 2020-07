Eine Zeugin bemerkte am Donnerstag in einem Atelier an der Warendorfer Straße den Diebstahl eines Portemonnaies. Die Zeugin stellte die Täterin laut einer Mitteilung der Polizei noch in der Nähe.

Die 35-jährige Täterin kam in den Laden und hielt sich dort auffällig lange in einer Ecke auf. Der Zeugin, eine 57-jährige Münsteranerin, kam das seltsam vor. Als die 35-Jährige das Atelier verließ, entdeckte die Zeugin die geöffnete Handtasche einer Kunden.

Täterin versucht zu fliehen

Die Münsteranerin eilte der Frau hinterher, stellte sie in einem Geschäft in der Nähe und alarmierte die Polizei. Die 35-Jährige schmiss die Geldbörse weg und ergriff zunächst die Flucht. Polizisten konnten sie jedoch stoppen und fanden bei der Durchsuchung das Bargeld aus dem Portemonnaie in ihrer Hosentasche. Die 35-Jährige erwartet eine Strafanzeige wegen Diebstahls.