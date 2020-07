Mehr als eine Woche fahndete die Polizei nach dem Raser, der sich am Abend des 17. Juli eine Verfolgungsjagd mit der Polizei durch die Coesfelder Innenstadt geleistet hatte. Jetzt konnten Polizisten den 29-jährigen Mann laut einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster, der Polizei Münster sowie der Polizei Coesfeld in Münster festnehmen.

Am Samstagabend sah eine Polizisten, die privat unterwegs war, den 29-Jährigen am Ludgerikreisel in ein Taxi steigen. Sie nahm gegen 21.30 Uhr die Verfolgung mit ihrem Fahrrad auf und alarmierte ihre Kollegen. Der 29-Jährige ließ sich kurz danach widerstandslos noch in dem Taxi festnehmen. In seinen Taschen fanden die Polizisten eine geringe Mengen Drogen und ein verbotenes Messer.

29-Jähriger äußert sich nicht zu Vorwürfen

Bereits am vergangenen Montag hatte ein Richter Haftbefehl erlassen. Dem 29-Jährigen wird darin unter anderem versuchter Mord vorgeworfen. Am heutigen Sonntag wurde der Täter einer Richterin vorgeführt, die den Haftbefehl verkündete und die Untersuchungshaft anordnete. Der 29-Jährige äußerte sich laut Mitteilung nicht zu den Vorwürfen.

Im Rahmen der Ermittlungen zum Aufenthaltsort des 29-Jährigen stießen die Polizisten auf fünf Fluchthelfer im Alter von 16 bis 33 Jahren aus den Kreisen Borken und Coesfeld, die ihn beim Untertauchen aktiv unterstützt haben sollen. Gegen diese Männer ist bereits ein Verfahren wegen des Verdachts der Strafvereitelung eingeleitet worden.

Zwei Menschen leicht verletzt

Der 29-Jährige soll bei der Flucht durch die Innenstadt von Coesfeld zwei Menschen leicht verletzt und mehrere Passanten gefährdet haben. Polizisten hatten den Mann am Abend des 17. Juli angehalten, als er mit seinem schwarzen Kleinwagen unterwegs war. Doch der anstehenden Verkehrskontrolle entzog sich der Fahrer, indem er Vollgas gab und flüchtete. Die wilde Fahrt ging kreuz und quer durch die Innenstadt. Dabei gab es mehrere Unfälle und Verkehrsdelikte.

Vor einem vollbesetzten Biergarten eines Hotels donnerte der Kleinwagen gegen einen Blumenkübel und fuhr dann weiter. Es wurden dabei zwei Personen durch umherfliegende Teile leicht verletzt.

Die Ermittlungen dauern an.