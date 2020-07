Vom 12. August bis zum 9. September werden, wie das Bistum mitteilt, jeweils mittwochs „namhafte Referentinnen und Referenten“ in Münsters St.-Paulus-Dom einen Abend gestalten. Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 18.30 Uhr. Das Bistum Münster überträgt sie live auf www.bistum-muenster.de , www.paulusdom.de sowie bei Facebook und Youtube.

Den Auftakt macht der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet . Der CDU-Politiker wird sich unter dem Titel „Mit Tatkraft und Zuversicht“ mit der Corona-Krise als politischer Aufgabe beschäftigen.

Eine Woche später am 19. August spricht Professor Dr. Hendrik Streeck über „Mit dem Virus leben“. Er ist Direktor des Instituts für Virologie am Universitätsklinikum Bonn und hat unter anderem eine Studie über die Gemeinde Gangelt im Kreis Heinsberg geleitet, von wo der erste offizielle Covid-19-Patient in Nordrhein-Westfalen kam.

Am 26. August ist Professor Dr. Michael Hüther Referent im Dom. Der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln spricht über „Vertrauen trotz Kontrollverlust – Zuversicht in die freiheitliche Ordnung“.

In der Folgewoche ist Professorin Dr. Christiane Woopen zu Gast. Sie hat die Professur für Ethik und Theorie der Medizin an der Universität Köln inne und referiert über „In Freiheit atmen können“ und damit über die Ethik einer neuen Normalität.

Zum Abschluss der „Dom-Gedanken“ 2020 spricht am 9. September Claudia Nemat, Vorstandsmitglied für Innovation und Technologie bei der Deutschen Telekom AG. Sie setzt sich mit „Aus der Krise lernen: Technologie für eine lebenswerte Zukunft“ auseinander.