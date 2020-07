Münster zählt zu den entspannten Städten Europas - der Meinung ist der Dumont-Reiseverlag und nennt die Wissenschaftsstadt in seinem Buch "Die entspannten Städte in Europa" als Tipp für eine Städtereise nach Deutschland. Das hat die Stadt in einer Pressemitteilung bekanntgegeben.

Das 16-seitige Kapitel über Münster bietet neben einem Kurzporträt drei Touren durch die Stadt, Tipps zum Übernachten, Shoppen, Schlemmen und Ausgehen. Sie stammen aus der Feder des Münsteraner Reisebuchautors Matthias Eickhoff.

Auch Leipzig ist dabei

Der Reisejournalist überreichte das Buch nun der Leiterin von Münster Marketing, Bernadette Spinnen, die sich über die prominente Platzierung in dem illustren Städtereigen freut. Ebenfalls mit von der Partie in Deutschland ist Leipzig. Aus den europäischen Nachbarländern sind unter anderem Wien, Florenz, Zürich, Valencia, Kopenhagen, Oslo, Amsterdam und Stockholm mit dabei.