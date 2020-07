Betrunken und in Schlangenlinien unterwegs

Münster -

In Schlangenlinien, zu schnell und betrunken war ein 24-jähriger Autofahrer am frühen Sonntagmorgen unterwegs. Den Streifenpolizisten war er aufgefallen, weil er mit knapp 100 Stundenkilometern in eine Kreuzung eingefahren ist.