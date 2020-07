Zwei unbekannte Männer bedrohten am Sonntagabend einen 17-jährigen Radfahrer am Hamannplatz in Coerde. Laut Mitteilung der Polizei zwar der Münsteraner um 23.55 Uhr auf der Königsberger Straße in Richtung Holtmannsweg unterwegs, als einer der beiden Männer sich ihm in den Weg stellte, behauptete, ein Messer dabei zu haben und Wertgegenstände forderte.

Der Münsteraner fuhr sofort davon, der unbekannte Täter griff sich sein Fahrrad, verfolgte den jungen Mann und holte ihn schließlich ein. Nachdem er ihn erneut bedrohte, gab der 17-Jährige dem Unbekannten sein Smartphone und Bargeld. Der Täter ist circa 1,80 Meter groß, 16 bis 20 Jahre alt, hatte schwarze kurze Haare und einen Bart.

28-Jähriger am Kreuztor bedrängt

In der Nacht zu Samstag bedrängten mehrere unbekannte einen 28-Jährigen am Kreuztor. Der Mann aus Warendorf wollte laut Polizeibericht um 1.25 Uhr an einem Automaten Zigaretten holen, als ein Mann ihn ansprach und mit zwei Komplizen bedrängte. Der 28-Jährige entkam den Tätern und rannte davon, die Unbekannten folgten ihm.

Auf der Rudolf-von-Langen-Straße rief das Opfer einem Unbeteiligten am Straßenrand zu, er solle die Polizei rufen. Der Zeuge reagierte sofort und wählte die 110. Daraufhin drehten die Täter um und flüchteten in Richtung Promenade. Die Unbekannten sind circa 1,70 Meter groß, zwischen 18 und 22 Jahre alt und trugen dunkle Sportkleidung.

Hinweise zu beiden Vorfällen nimmt die Polizei unter der 0251/275 entgegen.