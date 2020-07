Denkmalsanierung kann beginnen

Die Stadt Münster kann für zwei bedeutende denkmalpflegerische Maßnahmen mit hohen Fördergeldern rechnen. Dies geht aus einer Berichtsvorlage der Verwaltung hervor. Damit können zeitnah sowohl die Restaurierung des barocken Altares der Dominikanerkirche als auch die Sanierung des schon seit Jahren maroden Platzes vor dem Servatii-Hochhaus in Angriff genommen werden.

Sanierung des Altars

In der Dominikanerkirche erfolgt aktuell der Innenausbau. Neue Fußböden werden verlegt, Wände gestrichen, ein Anbau an die Sakristei errichtet. Sobald die Innenarbeiten abgeschlossen sind, soll die Sanierung des Altares in Angriff genommen werden, berichtet die Leiterin des städtischen Denkmalschutzamtes, Mechthild Mennebröcker .

Bei dem Kunstwerk handelt es sich um den größten barocken Altar in Westfalen. Die Arbeiten werden bis ins kommende Jahre dauern, das Pendel von Gerhard Richter soll bereits früher in die Kirche zurückkehren. Für die Altar-Sanierung sind Kosten in Höhe von 345 000 Euro veranschlagt. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz wird 100 000 Euro beisteuern, der Bund weitere 75 000 Euro.

Drei Brunnen und neue Bepflanzung

Seit Langem überfällig ist die Sanierung des Platzes vor dem Servatii-Hochhaus. Viele Platten sind beschädigt, die Brunnen sind außer Betrieb. Nun soll das Erscheinungsbild der 1960er-Jahre eins zu eins – wie Mennebröcker betont – wiederhergestellt werden: einschließlich der drei Brunnen und der Bepflanzungen, denn der Platz ist ebenso denkmalgeschützt wie das Hochhaus.

Die Gesamtkosten für diese Maßnahme belaufen sich auf 650 000 Euro. Die Bundesregierung will aus ihrem Denkmalschutzprogramm bis zu 175 000 Euro beisteuern, heißt es in der Vorlage der Verwaltung.

Sobald die Zusage schriftlich vorliegt, sollen die Arbeiten beginnen, sagt Mennebröcker – auf jeden Fall noch in diesem Jahr. Mit der Fertigstellung rechnet sie für 2021. Anschließend, betont Mennebröcker, werde der Platz eine erheblich hellere Optik haben als zurzeit – also so aussehen wie vor mehr als einem Jahrhundert, als das Ensemble errichtet wurde.