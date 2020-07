Die wegen der Corona-Pandemie andauernden Beschränkungen in den Krankenhäusern machen auch vor der Geburtshilfe keinen Halt, wie es in einer Pressemitteilung des Clemenshospitals heißt. Besuchseinschränkungen sowie verschärfte Hygiene- und Abstandsregeln machen das Leben auch in den Kliniken nicht leichter. Allerdings schätzen manche Mütter die neuen Regeln: „Einige Mütter sind sogar glücklich darüber, dass aufgrund der aktuellen Beschränkungen der Besuch reduziert ist und sie dadurch mehr Ruhe und Zeit für das Neugeborene haben“, berichtet Dr. Rüdiger Langenberg, Chefarzt der Frauenklinik des Clemenshospitals.

Partner darf immer dabei sein

So geht es auch Christina Berkemeier, die gemeinsam mit ihrem Mann Moritz und dem kleinen Felix die gemeinsame Zeit auf der Kinder-Intensivstation verbringt: „Ich bin überglücklich, dass wir immer bei unserem Kind sein und die Ruhe genießen können.“

Die Klinik am Düesbergweg hat seit Beginn der Corona-Pandemie die verschärften Regeln angewendet, das Wohl der werdenden Eltern und des Neugeborenen dabei aber nie aus dem Blick verloren, heißt es weiter. So kann der Partner während der Geburt und auch anschließend auf der Station immer anwesend sein. „Denn auch in der Pandemie darf der Aufbau der Bindung nicht hinten anstehen“, bestätigt Dr. Langenberg. Durch die Ruhe auf der Station und im Zimmer falle vielen Frauen der Beginn des Stillens nun etwas leichter, berichtet der Chefarzt.

Lediglich die Kommunikation mit den Klinikmitarbeitern sei wegen des Mundschutzes mitunter nicht ganz einfach.

„Mehraufwand“ bei der Entbindung

Auf der Internetseite des Clemenshospitals sind zwar viele Informationen über die Besonderheiten einer Entbindung während der Pandemie zu finden, trotzdem müssen Ärzte, Hebammen und Pflegende wesentlich mehr erklären als normalerweise, „das bedeutet natürlich einen gewissen Mehraufwand“, wie Dr. Rüdiger Langenberg berichtet.