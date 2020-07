T-Shirts aus Holz, Strümpfe aus Chicorée und Fleisch aus Reagenzgläsern: Im „Wissenschaftsjahr 2020/21 – Bioökonomie“ zeigt das Ausstellungsschiff „MS Wissenschaft“, dass eine nachhaltige Wirtschaft auf Grundlage nachwachsender Rohstoffe möglich ist. Am Donnerstag (30. Juli) startet das Ausstellungsschiff seine Tour durch 19 Städte in Deutschland. An Bord des umgebauten Frachtschiffs ist diesmal eine Mitmach-Ausstellung zum Thema Bioökonomie zu sehen. Der Eintritt ist frei.

Aus Pilzen lassen sich Waschmittel, Medikamente und Kosmetika herstellen. Pflanzen wie Bambus und gepuffter Mais können zu Böden verarbeitet werden und erdölbasierte Kunststoffe ersetzen. Auf dem Ausstellungsschiff lassen sich einer Pressemitteilung zufolge viele Facetten der Bioökonomie an rund 30 interaktiven Exponaten entdecken. Auch ethische und politische Aspekte werden beleuchtet: Wie nachhaltig sind Biokraftstoffe? Wie könnte sich die Weltbevölkerung in Zukunft ernähren?

Maskenpflicht und Abstandsregeln

Die Tour führt von Münster zunächst Richtung Ruhrgebiet und über Rhein und Main nach Franken, anschließend über die Donau bis nach Straubing. Dort endet die Tour am 17. Oktober. 2021 wird die Ausstellung in vielen weiteren Städten zu sehen sein. An Bord gelten die jeweils aktuellen Abstands- und Hygieneregeln sowie eine Maskenpflicht.

Das Ausstellungsschiff MS Wissenschaft tourt im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung durch Deutschland. Wissenschaft im Dialog (WiD) realisiert die Ausstellung mit Unterstützung der hinter WiD stehenden Wissenschaftsorganisationen. Die Exponate werden zur Verfügung gestellt von Instituten der Fraunhofer-Gesellschaft, Helmholtz-Gemeinschaft, Leibniz-Gemeinschaft, Max-Planck-Gesellschaft und DFG-geförderten Projekten, Hochschulen sowie weiteren Partnern, heißt es weiter. Die Ausstellung wird für Besucher ab zwölf Jahren empfohlen.

In Münster liegt die „MS Wissenschaft“ vom 30. Juli bis 2. August im Stadthafen. Infos unter ms-wissenschaft.de .