Das Amt für Mobilität und Tiefbau setzt die Fahrbahn des Angelmodder Weges vom Alten Postweg bis "Alt Angelmodde" in Angelmodde Dorf instand. Die Fahrbahn ist in die Jahre gekommen, Risse, abgesackte Entwässerungsanlagen und drohende Schlaglöcher machen die Instandsetzung nötig. Nachdem die Vorbereitungen abgeschlossen sind, rücken laut einer städtischen Pressemitteilung nun großen Maschinen für die Fräs- und Asphaltarbeiten an.

Von Donnerstag (30. Juli) bis Montag (3. August) ist der Angelmodder Weg gesperrt. Die Umleitung führt in beide Richtungen über den Albersloher Weg, Hiltruper Straße und Umgehungsstraße Wolbeck.

Radfahrer und Fußgänger können den Baustellenbereich passieren. Da am Angelmodder Weg die Radwegebenutzungspflicht aufgehoben ist, wird die Fahrbahn auch eine komfortable Strecke für Radfahrende.