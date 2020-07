Kurioser Anblick am Vennheideweg: Streifenpolizisten entdeckten in der Nacht zu Montag herausbaumelnde Beine aus einem Elektroschrott-Container. Um 3.32 Uhr waren die Polizisten dort unterwegs und sprachen den 18-Jähriger an, der kopfüber in dem Sammelbehälter steckte.

Auf die Frage, wieso er in dem Behälter steckte, machte der junge Mann laut Mitteilung der Polizei widersprüchliche Angaben. Neben dem Container stand ein von ihm mitgebrachtes Fahrrad. Die Herkunft konnte der 18-Jährige nicht plausibel erklären. Die Beamten stellten das Fahrrad sicher.

Eine Überprüfung der Personalien ergab außerdem, dass der Münsteraner mit Haftbefehl gesucht wird. Die Polizisten nahmen ihn fest und brachten ihn in ein Gefängnis.