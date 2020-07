Zahl der Corona-Fälle steigt weiter an

Die Zahl der Corona-Fälle in Münster ist am Dienstag weiter angestiegen. Erneut meldete die Stadt in einer Mitteilung zwei Neuinfektionen. Damit ist die Gesamtzahl labordiagnostisch bestätigter Fälle auf 756 gestiegen. Aktuell sind 17 Münsteraner mit dem Coronavirus infiziert. So vielen waren es zuletzt am 14. Juni. Die Zahl der Erkrankten steigt seit Mitte Juli wieder stetig an.

Von den 756 gemeldeten Fällen insgesamt gelten bereits 726 Menschen als genesen, einer mehr als noch am Vortag. 13 Personen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind gestorben.