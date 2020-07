Er war Kreisvorsitzender bei den münsterischen Grünen, doch sein Herz schlägt eigentlich für die Blauen. Was in der Domstadt eine gehörige Portion Selbstbewusstsein erfordert. Denn in Münster ist der Fußball-Rivale aus Ostwestfalen nicht überall wohlgelitten. Eine Tatsache, die dem Rechtsanwalt Wilhelm Achelpöhler die Hingabe an den DSC Arminia Bielefeld nie verdorben hat.

Gerade in diesen Tagen hat der fußballbegeisterte Jurist doppelten Grund zu strahlen: Punktgenau zum Bundesliga-Aufstieg der Arminen ist ein Buch erschienen, in dem Achelpöhler sein jahrzehntelanges Freud und Leid mit den Bielefelder Kickern in Spielszenen zu Papier gebracht hat: „90 Minuten Arminia Bielefeld“ heißt das Werk, das auf 144 Seiten noch in Nachspielzeit und Verlängerung geht.

Arminia ist obenauf

Aktuell ist die Armina obenauf – und mit ihr Wilhelm Achelpöhler. Sein Freund aus Studienzeiten, der bekannte Fußballautor Dietrich Schulze-Marmeling, hatte den Rechtsanwalt beim Verlag als „beinharten Arminia-Fan“ ins Gespräch gebracht. Dass Arminia-Aufstieg und Veröffentlichung des gemeinsam mit Co-Autor Jan-Hendrik Grotevent verfassten Buchs zusammenfallen, war Zufall. „Im März war es eigentlich fertig und wurde wegen Corona verschoben“, berichtet der Autor.

Was er bei seinen Recherchen festgestellt hat: „An der Berichterstattung der Lokalpresse kann man sehr schön die wachsende Bedeutung des Fußballs ablesen: Erst gab es nur ganz kleine Meldungen, im Laufe der 20er-Jahre dann deutlich ausführlichere Berichte.“ Auch den Missbrauch des Fußballs zu Propagandazwecken spart Achelpöhler nicht aus.

„Man sieht auch, dass Arminia und Preußen Münster schon sehr lange eine besondere Beziehung haben“, meint Achelpöhler. Ausgerechnet die erste Radioübertragung eines Fußballspiels galt diesen beiden Vereinen – im Buch die Spielminute null. In der „Bezirksklasse Westfalen“ empfingen die Preußen am 1. November 1925 die Arminia an der Hammer Straße. Schon damals sei das Spiel als Derby angekündigt worden, blickt Achelpöhler zurück. Die 0:5-Niederlage des SCP markiert den Auftakt jahrzehntelanger Rivalität.

Wann es angesichts der dramatisch unterschiedlichen sportlichen Entwicklung wieder zu einem Auf­einandertreffen der beiden Vereine kommt, vermag Achelpöhler nicht zu sagen. Aber als Armina-Fan kennt er die Tiefen, die die Preußen-Anhänger jetzt durchwandern, nur allzu gut.