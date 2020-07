Noch vor der Kommunalwahl am 13. September will „Fridays For Future Münster“ das Thema Klimaneutralität wieder in den Mittelpunkt der Diskussion rücken. Eine Großdemonstration am 4. September soll unter dem Motto „Unsere Zukunft – Deine Wahl“ stattfinden.

Dafür sucht die Initiative laut Pressemitteilung zurzeit weitere Hilfswillige – zur Unterstützung bei Mobilisierung und Finanzierung, aber auch als Ordnungskräfte während der Demo. „Wir müssen für diese Demons­tration noch mehr auf Ordnerinnen setzen, um die Corona-Schutzvorgaben einhalten zu können“, sagt Sophia Kegel, die zum Organisationsteam gehört.

Interviews mit Parteien

Auch politisch will sich die Initiative nach eigenen Angaben einbringen. Bis zur Kommunalwahl sollen Interviews mit den Parteien geführt und im Netz veröffentlicht werden, um die Öffentlichkeit wie auch die potenziellen neuen Ratsmitglieder für das Thema Klimakrise zu sensibilisieren und klarzustellen, wer für ein klimaneutrales Münster bis 2030 steht.

Anfang September soll zudem eine Live-Podiumsdiskussion mit den führenden OB-Kandidaten auf Zoom stattfinden. „Das Ziel unserer Bemühungen ist eine sozial-ökologische Wende in der Kommunalpolitik, die tatsächliche Maßnahmen für ein klimaneutrales Münster ergreift”, fasst Paul Oppermann die Planungen zusammen.