Die meisten Unfälle mit Personenschaden haben sich im vergangenen Jahr im Stadtgebiet am Ludgeriplatz, an der Hafenstraße und an der Wolbecker Straße ereignet. Das zeigt der Unfallatlas des Landesbetriebs Information und Technik (IT) Nordrhein-Westfalen.

Der Unfallatlas bietet anhand einer interaktiven Karte erstmals einen detaillierten regionalen Überblick über die Zahl der Unfälle mit Personenschaden nach Straßenabschnitten sowie nach einzelnen Unfallstellen. Die Anwendung ermöglicht zudem, nachzuvollziehen, welche Verkehrsmittel jeweils beteiligt waren, und wie schwer deren Fahrer beziehungsweise Fußgänger bei den Unfällen verletzt wurden.

Gefährliche Fahrt durch den Kreisel

Wenig überraschend gab es am Ludgeriplatz zahlreiche Unfälle, bei denen Radfahrer verletzt wurden, zumeist leicht. Die Unfälle mit Radfahrern passierten vor allem an den Ausfahrten des Kreisverkehrs. Besonders gefährlich (10 bis 20 Unfälle mit Personenschaden) sind demnach auch zwei Kreuzungsbereiche an der Hafenstraße, und zwar an den Einmündungen zur Von-Steuben-Straße und Friedrich-Ebert-Straße. An diesen Stellen kam es zu vielen Unfällen mit Auto- und Radfahrern sowie mit Autofahrern und Fußgängern.

Ein weiterer Unfallschwerpunkt ist die Wolbecker Straße: Vor der Bahnbrücke (Höhe Bremer Platz) und ein Stück weiter am Servatiiplatz kracht es laut der Studie besonders häufig. Auffällig ist, dass in diesem Bereich vor allem Radfahrer verletzt wurden, zum Teil auch schwer. Die Unfälle ereigneten sich auch hier in erster Linie im Bereich der Kreuzungen Wolbecker Straße/Bremer Platz beziehungsweise Wolbecker Straße/Friedrichstraße.

"Unfallträchtige" Wolbecker Straße

„Die Wolbecker Straße ist insgesamt sehr unfallträchtig“, sagte Polizeisprecher Andreas Bode. Zu den genauen Unfallursachen an den genannten Stellen konnte die Polizei am Dienstag allerdings keine Angaben machen.

Insgesamt verunglückten in Münster im vergangenen Jahr 1657 Menschen im Straßenverkehr, davon wurden eine Person tödlich, 215 schwer und 1441 leicht verletzt.