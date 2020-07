Zwei Senioren wurden am Montagvormittag an der Königsstraße Opfer von drei Trickdieben. Die Diebe erbeuteten laut einer Mitteilung der Polizei einen Umschlag mit Bargeld aus der Handtasche einer Frau.

Das Paar im Alter von 82 und 83 Jahren war auf dem Weg zum Auto. Zuvor hatte es an einem Bankschalter Bargeld abgehoben und dieses in einem Umschlag in die Handtasche der Frau gesteckt. Auf dem Parkplatz umringte das Trio plötzlich die Senioren und half augenscheinlich gerade herabgefallenen Vogelkot auf der Bekleidung des 83-Jährigen zu beseitigen.

Polizei sucht Zeugen

Dabei suchten die Täter Körperkontakt, wischten mit Taschentüchern auf der Weste des Mannes herum und redeten in einer unbekannten Sprache auf die beiden ein. Später bemerkten die Senioren den Diebstahl des Umschlags. Bei dem Trio soll es sich um zwei Männer und eine Frau, die etwa 40 bis 60 Jahre alt ist und helle Haare hat, handeln.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise nehmen die Beamte unter der Rufnummer 0251/2750 entgegen.