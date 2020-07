Wilsberg nur auf Stippvisite in Münster

Nur drei Münster-Drehtage für zwei neue Wilsberg-Folgen – das ist nicht normal. Doch was ist schon normal in Zeiten von Corona? An den Kölner Drehorten, fern der Öffentlichkeit, sei es halt einfacher mit dem Infektionsschutz, betont ein ZDF-Sprecher. Und so kam das Wilsberg-Team an diesem Montag nach Münster – und verschwand bereits am Mittwochabend wieder. Gedreht wurde im Botanischen Garten, am Antiquariat Wilsberg und am Spiekerhof.

Nach 20 Jahren zum letzten Mal dabei: Ina Paule Klink alias Georg Wilsbergs Film-Patentochter Alex. „Sie steigt auf eigenen Wunsch aus der Reihe aus. Das ZDF bedauert das“, betont der Sprecher des Senders, Christian Schäfer-Koch. Er berichtet, dass in den sozialen Medien bereits eifrig über eine mögliche Nachfolgerin diskutiert werde. Es gebe allerdings keinerlei Anlass für Spekulationen, versichert er: Ob es überhaupt eine Nachfolgerin geben wird, sei noch „völlig offen“.

Darum geht es in den neuen Folgen

Zurück zu den Dreharbeiten in Münster. In dieser Woche wurden hier Aufnahmen für die Folgen Nr. 71 („Social Credit“) und 72 („Aus heiterem Himmel“) gedreht. In ersterer wird in Münster ein freiwilliges Sozialkreditsystem nach chinesischem Vorbild eingeführt. Bürger, die sich sozial erwünscht verhalten, bekommen Punkte gutgeschrieben und genießen Privilegien. Alle machen mit, nur Wilsberg nicht. Dann geschieht ein Mord. . .

In Folge 72 – erstmalig ohne Ina Paule Klink – versucht ein Geschäftsmann, Mieter aus ihren Läden zu mobben, um die Geschäftslokale teuer weiter zu verkaufen. Auch hier kommt es zu einem tödlichen Zwischenfall. . .

Vier neue Folgen im Jahr 2021

Während zwei bereits abgedrehte Folgen noch in diesem Jahr ausgestrahlt werden sollen, werden die beiden neuesten im kommenden Jahr im ZDF zu sehen sein. Weitere Dreharbeiten – natürlich unter Corona-Bedingungen – sind für diesen Herbst geplant, gleich vier neue Folgen werden 2021 gedreht.