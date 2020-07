Auch in diesem Jahr taucht der Mühlenhof im Oktober in ein großes Lichtermeer ein. Kerzenschein sowie hochauflösende LEDs und Laser erleuchten dann das Open-Air-Gelände am Aasee. Das in der Dämmerung wie in einem Märchenschlaf behütete Mühlenhof-Dorf wirkt anregend und gleichzeitig beruhigend, wie die Veranstalter in einer Pressemitteilung schreiben. Das jährlich stattfindende Lichterfest ist ein Spektakel für die ganze Familie: die kleinen Besucher sind erwartet ein Kinderprogramm. Eingebunden in die gemütliche Atmosphäre des illuminierten Rundgangs, werden sich zahlreiche Food- und Getränkestände auf dem Gelände finden. Livemusik von der Sundowner-Stage gibt dem Aufenthalt vor Ort einen besonderen Rahmen. Begleitet wird das Spektakel durch Licht- und Lasershows. Tickets gibt es ab sofort für folgende Termine: Freitag (2. Oktober), Samstag (3. Oktober) und Sonntag (4. Oktober). Wegen der aktuellen Situation werden zwei Rundgang-Zeiten eingerichtet. Zur Auswahl stehen täglich die Zeiträume 17.30 bis 20 Uhr oder 20 bis 22.30 Uhr. Tickets: