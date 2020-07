Vom 4. bis 6. September ist es soweit – die bekannteste Baumesse in Nordrhein-Westfalen präsentiert in Münster viele neue Trends aus den Bereichen Bauen, Wohnen, Haus und Garten.

Etwas später als vorgesehen findet die Bauen & Wohnen nun erstmals im Spätsommer statt. „Leider mussten wir die Veranstaltung coronabedingt vom ursprünglichen Termin im März auf September verschieben“, erklärt Dietrich Rengstorf , Geschäftsführer der Messegesellschaft Bauen & Wohnen. „Aber wir sind froh, dass das Land NRW nun Messeveranstaltungen zulässt und freuen uns, die Aussteller und Besucher doch noch zusammenzubringen.“

Eintritt kostenfrei

An drei Messetagen präsentieren sich die Aussteller täglich von 10 bis 18 Uhr mit ihren Produkten und Dienstleistungen. Diese umfassen Handwerk, Innenausbau, Garten, Küche, Terrasse, Sicherheit oder Immobilienkauf und -bau. Auch rechtliche Themen, die Energiebranche und Einrichtungs- sowie Wohntrends kommen nicht zu kurz, teilt der Veranstalter mit.

In diesem Jahr ist der Eintritt zur Messe kostenlos. Um Warteschlangen zu vermeiden, werden Besucher gebeten, sich im Vorfeld online unter www.bau-messen.de zu registrieren.

Den Ablauf vor Ort beschreibt Rengstorf wie folgt: „Wir scannen das ausgedruckte Ticket sowohl beim Einlass als auch beim Verlassen des Geländes. So haben wir einen Überblick, wie viele Leute sich auf dem Gelände befinden und können jederzeit gewährleisten, dass jeder Besucher genügend Raum hat, ohne Gedränge und möglichst kontaktlos über das Gelände zu gehen.“ Mit dieser Maßnahme setzt die Messegesellschaft die Vorgaben der Behörden um.

Auch auf der Messe gilt das Abstandsgebot, die Wahrung der örtlichen Hygienevorschriften sowie das Tragen einer Alltagsmaske in geschlossenen Räumen. Das Sicherheits- und Hygienekonzept hat das Team der Bauen & Wohnen in enger Abstimmung mit der Halle Münsterland erstellt. „Aktuell stehen wir zudem in Kontakt mit der Gesundheitsbehörde vor Ort und stimmen unseren umfassenden Sicherheits- und Hygieneplan tagesaktuell ab“, betont Reng­storf weiter. Besucher werde man umgehend über Änderung informieren.

Mit Bauplänen direkt zur Messe

Seit 24 Jahren treffen Besucher der Bauen & Wohnen auf alle Gewerke an einem Ort, heißt es. Lästiges Telefonieren, Internetrecherche und langwierige Terminplanungen bleiben demnach erspart. Die Beratung findet direkt am Messestand statt. Gerne können Baupläne mitgebracht werden, sodass Hausbesitzer ihre konkreten Vorhaben mit den Ausstellern besprechen und die Angebote, oft mit entsprechendem Messerabatt, gleich mitnehmen können. Alle Informationen zur Messe gibt es unter