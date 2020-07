Linke: „Koalitionen sind keine zwingende Logik“

Haben die Grünen ihren Vorschlag mit der autofreien Altstadt ernst gemeint? Ulrich Thoden , Oberbürgermeisterkandidat der Linken, hat da seine Zweifel.

Jüngst habe die Linke im Rat einen Antrag mit genau diesem Ziel eingebracht. Die Grünen hätten sich jedoch der Stimme enthalten und damit in Kauf genommen, dass sich die Gegner der autofreien Altstadt durchsetzen konnte. Das sei eine verpasste Chance gewesen, „einen Grundsatzbeschluss herbeizuführen“, so Thoden bei einem Pressegespräch am Freitag.

Grüne sind „meinungsflexibel“

Den Grünen hielt Thoden vor, „meinungsflexibel“ zu sein. Genau davon wolle sich die Linke absetzen.

Thoden steht gemeinsam mit Ortrud Philipp , die Listenplatz 1 bei der Ratswahl belegt, im Mittelpunkt der Wahlkampfkampagne für den 13. September.

Ein zentrales Wahlkampfthema sind für die Linke die fehlenden Sozialwohnungen in der Stadt. Bei neuen Quartieren müsse ihr Anteil deutlich erhöht werden.

Kein Musik-Campus und kein „Flyover“

Ansonsten ließen Thoden und Philipp keinen Zweifel daran, was sie nicht wollen: keine weitere Subventionierung des Flughafens Münster-Osnabrück, kein Musik-Campus, auch keinen „Flyover“ am Aegidiitor und allenfalls einen „maßvollen Ausbau“ des Preußenstadions ohne Parkhaus und VIP-Logen.

Die Linke hofft laut Thoden auf wechselnde Mehrheiten nach der Kommunalwahl im Rat, festen Koalitionen stehe man eher skeptisch gegenüber. „Koalitionen sind keine zwingende Logik, sondern eher eine Gewohnheit.“