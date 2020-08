Münster -

In den letzten Wochen gab immer häufiger Beschwerden über das Verhalten von Feiernden, die an den Wochenenden in der Altstadt unterwegs waren. Vor allem am "Hotspot" Jüdefelderstraße sollen Corona-Regeln missachtet worden sein. Das Ordnungsamt und die Polizei kontrollierten nun dort verstärkt - und berichten über die aktuelle Lage.