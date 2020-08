Ab Montag (10. August) fahren alle Stadtbusse in Münster wieder nach den normalen Fahrplänen. Das Busangebot war während der Corona-Pandemie zunächst reduziert, schon Ende April aber bereits wieder auf rund 90 Prozent aufgestockt worden.

Zum Ende der Sommerferien kehren die Stadtwerke nun auch auf den noch übrigen Fahrten zurück in den Normalbetrieb, wie es in einer Pressemitteilung heißt. „Mehr Pendler kehren an ihre Arbeitsplätze zurück, Schülerinnen und Schüler in die Klassen und Studenten in die Hörsäle. Mit den zusätzlichen Fahrten sind wir dafür gut gerüstet. Außerdem weiten wir das Angebot auf der Linie 17 sogar auf das Wochenende aus“, sagt Frank Gäfgen, Geschäftsführer Mobilität der Stadtwerke.

Änderungen zum Sommerferien-Fahrplan

Im Vergleich zum Sommerferien-Fahrplan ändert sich insbesondere: