Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Montag auf Dienstag an der Dorffeldstraße in Roxel einen grauen BMW . Der Wagen wurde laut Mitteilung der Polizei zwischen 17.15 Uhr und 6.30 Uhr gestohlen.

Die Diebe öffneten den verschlossenen Wagen auf bislang unbekannte Weise und fuhren mit dem grauen BMW 520d im Wert von mehreren zehntausend Euro und Städtekennung aus Münster davon. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.