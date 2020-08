Infiziertenzahl in Münster so hoch wie seit April nicht mehr

14 Neuinfektionen meldet die Stadt Münster am Donnerstag, die Gesamtzahl der Infektionen liegt jetzt bei 812. 739 Personen (+1 zum Vortag) gelten aktuell als gesundet. Im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Erkrankung sind im Stadtgebiet bis jetzt 13 Personen verstorben.

Aktuell gibt es also 60 infizierte Personen in Münster. Zuletzt war diese Zahl am 23. April dieses Jahres so hoch. Mehr als 13 Neuinfektionen an einem Tag gab es zuletzt am 14. Mai.