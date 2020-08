„Operation Mindfall“ in Münster: Als erster Zoo in Deutschland bietet der Allwetterzoo ein „Live Escape Game“ quer durch den Zoo an. Innerhalb von 90 Minuten müssen die Spieler dabei „eine Reihe kniffeliger Rätsel finden, und dann auch lösen“, heißt es in einer Mitteilung des Zoos. In dem Spiel werden die Teilnehmer zu Agenten, die das Unternehmen „Spider Tech“ davon abhalten müssen, ein gefährliches Virus zu verbreiten. Die Geschichte basiere sogar auf wahren Begebenheiten, berichtet der Zoo, mehr dürfe aber noch nicht verraten werden.

Ausgedacht und umgesetzt wurde das „Live Escape Game“ von TeamEscape Münster. Wie in einem Escape Room auch, suchen, sammeln und kombinieren die Teilnehmer versteckte Hinweise und Gegenstände. Nur sind die Hinweise nicht in einem Raum, sondern über den gesamten Allwetterzoo verteilt. Und sollte es einmal doch zu schwer sein, steht „Agentin Laura“ den Teams mit Rat und Tat zur Seite.

Wie kann man „Spider Tech“ stoppen? Ein Tablet steht im Mittelpunkt der „Operation Mindfall“. Foto: Allwetterzoo Münster

Nachdem die Welt im besten Fall innerhalb der vorgegebenen 90 Minuten gerettet worden ist – eine Garantie, dass jedes Team es bis zum Ende schafft und alle Rätsel löst, gibt es nicht – können die Gruppen den Tag im Zoo ausklingen lassen.