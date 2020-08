Unbekannte überfallen 23-Jährigen an der Annette-Allee

Münster -

Ein 23-Jähriger wurde in der Nacht zu Dienstag an der Annette-Allee überfallen. Mehrere Täter griffen den jungen Mann an, traten und schubsten ihn und stahlen sein Handy, seinen Rucksack und sein Fahrrad. Die Polizei sucht Zeugen.