Münster -

Von Lukas Speckmann

In Berlin schippert das Hausboot „Panther Ray“ als schwimmendes Kulturzentrum über die Spree. Der Verein „Einfloß e.V.“ hat sich zum Ziel gesetzt, etwas ähnliches auch in Münster anzubieten: das „Hansa-Floß“. An Geld fehlt es nicht. Nur am Liegeplatz.